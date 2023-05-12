三跑項目前工頭及紮鐵工索非法回佣　分別判囚9個月及5個月 (16:57)

一名香港國際機場第三跑道項目分判商前「工頭」串謀一名前紮鐵工向另一名工人索賄，以協助工人繼續獲聘，他們早前被裁定一項串謀使代理人索取利益及兩項代理人接受利益罪名成立。前工頭及前紮鐵工今日在西九龍裁判法院分別判囚9個月及5個月。暫委裁判官莊保兒判刑時說，兩人行為猶如吃「血饅頭」，斥責二人的行為破壞本港勞動市場公平。
案情指，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。63歲被告周福亮獲德鑄僱用為「工頭」，負責帶領一組紮鐵工、包括同案另一被告陳揮程。二人於2020年11月至2021年2月期間，一同串謀向周福亮小組內另一名紮鐵工每個工作天索賄500元；周從該名紮鐵工接受賄款共約14000元。
暫委裁判官莊保兒稱，被告守法意識薄弱且毫無悔意，重犯機會高，考慮過二人的背景報告及求情後，認為沒有任何減刑因素。二人早前已被要求向德鑄歸還約14000元，即涉案賄款金額。
廉署發言人呼籲建築工人切勿啞忍貪污，如建築工人被要求提供利益以換取受僱，應拒絕並向廉署舉報。廉署至今就「三跑」落案起訴23名該項目總承建商及分判商前僱員貪污，共13人認罪或經審訊被定罪，判囚最高10個月；另外9人尚待答辯或審訊，一人獲控方不提證供起訴。