三跑項目前工頭及紮鐵工索非法回佣　分別判囚9個月及5個月 (16:57)

案情指，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。63歲被告周福亮獲德鑄僱用為「工頭」，負責帶領一組紮鐵工、包括同案另一被告陳揮程。二人於2020年11月至2021年2月期間，一同串謀向周福亮小組內另一名紮鐵工每個工作天索賄500元；周從該名紮鐵工接受賄款共約14000元。

暫委裁判官莊保兒稱，被告守法意識薄弱且毫無悔意，重犯機會高，考慮過二人的背景報告及求情後，認為沒有任何減刑因素。二人早前已被要求向德鑄歸還約14000元，即涉案賄款金額。

廉署發言人呼籲建築工人切勿啞忍貪污，如建築工人被要求提供利益以換取受僱，應拒絕並向廉署舉報。廉署至今就「三跑」落案起訴23名該項目總承建商及分判商前僱員貪污，共13人認罪或經審訊被定罪，判囚最高10個月；另外9人尚待答辯或審訊，一人獲控方不提證供起訴。