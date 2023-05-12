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美CECC促制裁國安法官批參與打壓　29人名單涵張舉能　政府強烈譴責 (18:34)

美國國會轄下國會及行政當局中國委員會（CECC）發表報告，批評《港區國安法》猶如一套現有司法制度之外的「平行制度」，削弱司法程序上的權利，亦提及國安法下的指定法官制度，批評指定法官處理國安案件等同有份削弱本港自由及民主，並點名29名曾處理國安相關案件的各級法院法官，促請美國政府考慮制裁，當中包括終審法院首席法官張舉能，以及三名終審法院常任法官李義、霍兆剛和林文瀚。

政府強烈譴責並堅決反對CECC報告及就涉港情况舉行的聽證會，針對香港法官作出惡意詆譭和卑劣恫嚇。特區政府批評報告威脅制裁香港法官，屬卑劣無恥地蓄意向法官施壓，企圖干預香港司法程序，損害香港執行司法公義的制度，至為可鄙，又批評「該等美國政客口說維護法治，但實際上以政治凌駕法律，嚴重破壞法治」，並指會支持法官及司法人員，確保他們無需為恫嚇而擔憂或恐懼並繼續履行職務。

CECC指，雖然特區政府沒有公布國安法指定法官名單，但循公開報道而結集29名相信有參與國安案件的法官，批評指定法官制度欠透明度。CECC又指，美國當局曾分別於2017年及2019年制裁外國法官，包括委內瑞拉及伊朗法官，指他們容許行政當局運用緊急法令，以及導致冤獄出現。

CECC報告提及多宗國安法案件，包括唐英傑案、馬俊文案、呂世瑜案、黎智英案及立場新聞案等，質疑國安法不受制約，令削弱司法制度，不尊重基本司法權利，例如無罪推定，又指國安法不受制約，並成為政治打壓的工具。CECC促請美國政府續為本港在囚「政治犯」發聲，並運用堅實的政策工具應對中國顛覆普世價值的行為。

特區政府亦點名批評出席CECC聽證會律師前法政匯思召集人任建峰，以及壹傳媒創辦人黎智英兒子黎崇恩，批評黎崇恩再次乞求外國政治力量，企圖促使被告人逃避應有司法審判，以及指任建峰作為香港高等法院律師，「竟然參與此等政治鬧劇，詆譭所屬法院，甚至支持制裁，令人髮指。」

司法機構亦強烈譴責任何向法官和司法人員，包括指定法官施壓的企圖，包括建議作出制裁等，批評屬對香港法治、獨立司法制度，及法官和司法人員作公然和直接的侵犯，絕對不能接受。

司法機構重申，香港法治和司法獨立受《基本法》保障。本港享有獨立司法權和終審權，法院獨立審判，不受任何干涉。法官及司法人員不論處理任何案件，包括危害國家安全案件，須獨立和專業地以法律和證據為依據，別無其他考慮。

外交部駐港特派員公署就發聲明回應強烈譴責和堅決反對，批評CECC肆意抹黑國安法和特區司法制度，「叫囂對香港國安法法官實施無理制裁」，又指現代社會未曾聽聞哪個國家可公然制裁及懲罰法官。公署指，特區司法機關和法官依照法律規定、根據法定職權、秉公獨立辦案，盡忠職守，天經地義，批評美國的「無良政客」標榜尊重法治與司法獨立，卻公然踐踏法律公義，妄圖搞政治恐嚇，為反中亂港分子「撐腰張目」，指「中國人民不信邪也不怕鬼」，任何施壓制裁的威脅都不能動搖中方維護香港繁榮穩定、推動一國兩制行穩致遠的堅定決心。

相關字詞﹕編輯推介 張舉能 港區國安法

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