銀行男經理涉多次非禮及襲擊下屬　事主稱不敢發聲怕得罪被告 (15:10)

被告楊文鎧，承認事實指他案發時於交通銀行某分行任職市場風險部經理。

事主X供稱，她於2019年大學畢業後，加入交銀分行，任職培訓生，被告是她的直屬上司。X加入部門後，被告常邀她午休時外出，一次X拒絕後，被告用手搓X的肚約4次。X感覺不適，心想「我肥關你咩事？」但不敢出聲。除了怕影響花紅外，亦怕上司因為被告是「大紅人」反而處罰她。

X續指，2020年12月中，當時辦公室沒有旁人，被告走到X旁邊坐下，用手揼X的大腿後將手平放在X腿上，X見狀疑問「好好摸定好好揼呢？」被告回應「啲肉好腍、好彈」。X自言「好核突」，因當時想用手機拍下被告行為作證，故未有縮開。

翌年初，被告曾在X站立時拍打她臀部，表現得開心及似是在玩耍，以及一次X在座位上以胸靠椅背的方式坐着，被告從後拍打X臀部，稱「你坐返好啲啦。」

X又指，同年2月中，被告藉教導X、在她身旁操控滑鼠時，用手臂碰到X的左胸幾次。惟X記不起最後兩次事件的細節，僅指不外乎是搓肚或揼大腿等被告常做的行為。同年5月X越過上司向公司作投訴。