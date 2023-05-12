邱德根女兒破產後涉佔用獨立屋花園　高院頒禁制令要求清空禁過夜 (14:40)

原告為Marspan Limited，被告為邱美琪、任何佔用該西貢清水灣岩頭沙一幅土地者，以及邱美琪前夫Tan Wai Kee。根據判辭，涉事獨立屋花園佔地約1070平方米，為原告向政府以短期租約租借，租約訂明土地只可作私人花園、儲物室及廚房用途。

判辭表示，邱美琪被頒令破產之後，她持股擁有的原告公司，將歸於一間信託公司接管。該公司人員和法院執達吏曾到獨立屋收樓，邱美琪一度拒絕離開，更將獨立屋花園的閘門鎖上。直至2022年7月，信託公司收回獨立屋，邱美琪卻居於獨立屋的花園內。

根據照片、測量報告和前家傭的供辭，花園下的大型地庫為非法僭建，內有客廳、飯廳、睡房、浴室、電視機和櫥櫃等，可謂傢具齊全。另根據獨立屋保安的站崗紀錄，邱美琪每日早上在花園帶狗散步，之後更衣和駕車外出，傍晚回到花園過夜。即使她已遷出獨立屋，單位電費和她搬遷前的水平相若。法官陳嘉信考慮證據後頒下禁制令，禁止她繼續居於花園內。