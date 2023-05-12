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32歲男連登倡四處播毒及殺法官　判囚11個月 (13:37)

32歲男子涉於網上討論區「連登」，煽惑新冠確診者「四圍播毒」，和鼓吹他人殺害法官。該男子今（12日）在區院承認3項與煽惑有關的罪行，辯方求情指他為「鍵盤戰士」，因不滿政府施政而在網上洩憤，單純欲博取回應。法官同意本案案情不算十分嚴重，考慮到被告過往奉公守法，相信他經歷是次「慘痛教訓」後重犯機會不高，遂判他囚11個月。

被告鍾志超現從事冷凍工程，他承認「煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害」、「煽惑他人有意圖而傷人」及「煽惑他人使其他人蒙受感染的危險」3罪，否認兩項相關罪行，准存檔法庭，不予起訴。

法官李慶年判刑時指，被告並非名人，首兩罪的帖文無引來回應，但「播毒」一文非單一帖文，有連續性和積極鼓動性，被告進一步提升激進程度，最終引來逾千正評。法官又稱，被告煽惑襲擊的言論無具體計劃如何執行，內容較概括，也無實際發生受襲事件，嚴重程度較低。

案情指，有連登用戶於2021年5月29日引述政府公告，提及「律政司絕不姑息恐嚇法官的嚴重違法行為」。被告以「雲海」帳戶評論「殺晒啲法官就啱」。同年7月1日，有警員在銅鑼灣執勤其間遭男子梁健輝用刀刺傷，被告7日發帖，先後留言「得3萬隻狗 我唔知佢哋每個地方派到幾多狗去企 到時分散晒 再殺就容易好多了」、「唔一定要用刀嘅 可以試下練射箭呀咁」、「最efficient係劏最大粒嗰啲」等。

至2022年2月7日，被告再發布「其實與病毒共存個權係我地自己身上」的帖文，稱「當病毒傳到香港每個角落 港共嘅乜X清0搞咁多暴政都可以話係收曬皮⋯⋯omicron弱X過流感 驚X佢 一於大家一中就四圍去播毒」等，帖文有3523個正評和402個負評。

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