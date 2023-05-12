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區議會改制｜曾國衞：區議會不屬本港民主進程一部分　《基本法》無列明區議員必須經選舉產生 (11:50)

立法會舉行涉及研究區議會改制方案的小組委員會的首次會議。政制及內地事務局長曾國衞於會上指，《基本法》沒有規定區域組織必須以選舉形式組成，「更遑論由普選產生」，認為將區議會說成為特區民主進程一部分，均屬曲解《基本法》原意、偷換概念及「僭建」。

曾國衞於會上發表開場白時，指社會上部分對區議會定位和角色的意見，反映仍有人對《基本法》的理解不夠準確，故他希望從憲制角度解說。曾國衞指，根據《基本法》與區域組織相關的條文（97及98條），特區政府並無憲制責任必須成立區域組織，即使成立，區域組織亦屬非政權性組織，即沒有政治權力，包括沒有立法、徵稅及監察政府等權力，《基本法》又列明區域組織的組成方法要由特區政府自行制訂法律，當中亦無規定區域組織必須以選舉形式組成，「甚至無提區議會三個字，區議會唔一定由選舉產生，更遑論係由普選產生，因此任何關於民主成份嘅說法，甚至將區議會說成係特區民主進程嘅一部分，均完全係曲解《基本法》原意，偷換概念、子虛烏有。

議員狄志遠就指，區議會改制的新方案下，民主成份與目前區議會有明顯落差，指區議會過去40年發展也是由委任制推展至民選產生。曾國衞回應時重申，《基本法》沒有列明區域組織必須由選舉產生，與列明由選舉產生的立法會及特首有不同，認為區議會必須有民主成份的說法純屬僭建。

曾國衞表示，目前安排有助區議會回歸《基本法》原意及初心，又指任何安排均屬因時制宜，雖然過去民選成份較多，但當局認為以「多元、多渠道」方式產生區議會議員，更能達致良政善治及提升地區治理效能。

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