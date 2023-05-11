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高鐵西九龍站內地旅客上月底闖路軌　按機制由內地人員處理 (19:38)

高鐵西九龍站4月25日凌晨有內地乘客闖入路軌，港鐵回覆查詢時表示，已按機制由內地人員處理，將加強巡察。港鐵回覆傳媒查詢時確認事件，但未交代旅客如何進入路軌、在路軌逗留多久，以及有否影響行車。

港鐵表示，西九龍站職員在4月25日（星期二）凌晨時份，按月台感應系統發出偵測到有乘客於月台及路軌範圍出現的警報，並按照機制通報內地及香港的相關部門。由於牽涉內地口岸範圍，港鐵聯同內地人員展開追查，及後尋獲一名外型與偵測影像吻合的內地乘客，證實他是先前曾在月台及路軌範圍流連的人士。港鐵指，個案已按機制由內地人員處理，公司亦隨即作出調查及嚴肅跟進。  

港鐵表示，已加強巡查西九龍站，亦透過人員培訓提醒同事必須時刻留意保安系統警號，檢視不同情況，作出相應保安安排，以確保車站安全運作。

港鐵補充，西九龍站連接月台與車站不同樓層的電梯均設有閘門/玻璃幕門，只有當列車抵達月台後才開放供乘客使用，而連接月台的升降機亦只會於上落客期間開放使用，月台亦會有同事協助乘客。此外，月台已裝有閉路電視及感應系統，以監察情況。 

自高鐵香港段通車以來，連同今次事件，曾三度有未獲授權人士進入路軌範圍，包括2019年3月，有月台助理在西九龍站月台工作期間墮軌；以及2019年12月，有內地乘客因錯過停站，進入路軌並沿路軌步行一段時間，最終向警方自首及按機制送返內地。

 

相關字詞﹕高鐵 港鐵

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