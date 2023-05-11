公共圖書館檢索目錄搜尊子無結果　康文署：不時檢視及下架涉違法內容 (19:28)

康文署回覆本報稱，香港公共圖書館會不時檢視及註銷不符合館藏發展的書籍，涉嫌內容可能違反國家安全或香港法律的書籍都會立即下架以作檢視。

根據讀者提供的截圖，昨日檢索到的21項結果除了尊子漫畫著作《黑材料：尊子漫畫集》、《混帳東西：尊子漫畫集二集》等，亦包括尊子僅負責插圖的《黑旋風》、由香港電台出版屬錄音資料的《2004十本好書：漫畫家尊子推介《人類的音樂》、5本由中大手語及聾人研究中心編著並由尊子負責插圖的著作等。

其中《黑材料：尊子漫畫集》，昨日的檢索結果顯示尚有3本存放在參考圖書館藏之列，有一本則在香港中央圖書館的成人借閱圖書館，並可借出，另外，本報昨在成人借閱圖書館書架上，亦見到有一本《混帳東西：尊子漫畫集二集》。

本報記者今往中央圖書館觀察，發現成人借閱圖書館內已沒有尊子作品，再到參考圖書館向職員查詢借閱《黑材料：尊子漫畫集》，並展示昨日在公共圖書館網站內的搜尋結果截圖。職員其後回覆說，未能在電腦找到該書籍，該職員再着同事尋找後表示，該書或需重新檢視，目前已下架，又指全港圖書館已沒館藏。記者問及下架原因，職員表示不時有資料需檢查及修正。