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三男趁示威掠中移動　分別囚22個月及判入勞教中心 (17:51)

2019年10月4日港府引用《緊急法》實施《禁蒙面法》，多區有示威衝突。深水埗「中移動」一分店遭破壞後，有人進入店內掠奪手機、平板電腦等。涉案3名男子早前承認共5項入屋犯法罪，法官今（11日）荃灣法院（暫代區院）判其中一人入獄22個月；餘下兩名20歲青年則判入勞教中心。法官斥被告「趁火打劫」，並強調在文明社會，市民應自我約束、行為檢點，否則與動物無異。

被告依次為Hossain Md. Iqram（32歲、孟加拉籍）、歐澤霖（20歲）、葉聰杰（20歲），3人均報稱運輸工人。3人被控於2019年10月4日至翌日，在深水埗長沙灣道226-242號金華大廈深之都地下「中國移動」偷竊。首二人各涉兩罪，第三被告涉一罪。

法官林嘉欣判刑時指，破壞者與掠奪者為兩批不同的人，首被告和第三被告均是途人，路經時起貪念，惟表明不會接納辯方求情所説，把犯案行為僅歸咎於「機會主義」。法官認為他們的行為能引起他人仿效，尤其店舖「中門大開」，雖無證據顯示各人有預謀和互相認識，社會仍需予以譴責。

法官續稱，首被告初次犯案或許出於判斷力有誤，但他相隔一小時後重返現場，顯然懷有目的，清楚知道自己想要些什麼，遂以33個月為量刑起點，考慮認罪和總體判刑原則，判他囚22個月。至於餘下二人，法官表示他們有悔意和初犯，接納報告建議判入勞教中心，讓他們接受紀律訓練。

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