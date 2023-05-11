拉丁舞導師抽脂後亡　誤殺罪成女醫生獲批上訴許可 (17:32)

上訴人關孝孜一方首先陳辭指，原審法官李素蘭引導陪審團時，引述專家證人提出的5個上訴人的疏忽，包括沒有確保合資格人士在場使用鎮靜劑、沒有確保有足氧氣供輸給李、沒有提供充足和及時的復甦治療等，只要陪審員信納出現「部分、全部或一項」疏忽，便可裁定她有罪；惟控方提控是基於5項疏忽的「累積效果」，故上訴方質疑原審法官的引導「有問題（problematic）」。

上訴方續指，控方延聘麻醉科專科醫生Critchley及Mainland撰寫專家報告，最終只依賴Mainland的報告，而兩人的意見有衝突，Critchley認為香港醫學專科學院的鎮靜程序指引不適用於案中的醫美手術，案發時診所對被告的照護和監察亦合適，惟原審法官要求陪審員刪去Critchley的意見，另外又拒絕接納辯方專家證人報告。

律政司一方則解釋，Crtichley撰寫報告時沒看診所的閉路電視片段和證人口供，參考價值有限，而Critchley判斷的死因亦與Mainland相若；又確認Mainland的證供是5項疏忽有累積效果，難以判斷是否減去一項因素便能救活死者，故就法官的引導是否不當，律政司一方沒有補充。法官薛偉成接納上訴方部分觀點，批出上訴許可，將在判辭解釋理由。