明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

拉丁舞導師抽脂後亡　誤殺罪成女醫生獲批上訴許可 (17:32)

女醫生關孝孜2014年為拉丁舞導師李嘉瑩做背部抽脂療程，李其後不治。關孝孜經審訊後被裁定誤殺罪成，判囚6年，她不服定罪及判刑提上訴，高院上訴庭今（11日）開庭處理。上訴方爭議原審法官引導陪審團時不當，亦拒絕接納對辯方有利的控方專家證人意見。法官批出上訴許可，將擇日頒下判決理由，另批准正在服刑的上訴人以10萬元現金及20萬人事擔保，保釋等候上訴，並須交出所有旅遊證件、不得離港。

上訴人關孝孜一方首先陳辭指，原審法官李素蘭引導陪審團時，引述專家證人提出的5個上訴人的疏忽，包括沒有確保合資格人士在場使用鎮靜劑、沒有確保有足氧氣供輸給李、沒有提供充足和及時的復甦治療等，只要陪審員信納出現「部分、全部或一項」疏忽，便可裁定她有罪；惟控方提控是基於5項疏忽的「累積效果」，故上訴方質疑原審法官的引導「有問題（problematic）」。

上訴方續指，控方延聘麻醉科專科醫生Critchley及Mainland撰寫專家報告，最終只依賴Mainland的報告，而兩人的意見有衝突，Critchley認為香港醫學專科學院的鎮靜程序指引不適用於案中的醫美手術，案發時診所對被告的照護和監察亦合適，惟原審法官要求陪審員刪去Critchley的意見，另外又拒絕接納辯方專家證人報告。

律政司一方則解釋，Crtichley撰寫報告時沒看診所的閉路電視片段和證人口供，參考價值有限，而Critchley判斷的死因亦與Mainland相若；又確認Mainland的證供是5項疏忽有累積效果，難以判斷是否減去一項因素便能救活死者，故就法官的引導是否不當，律政司一方沒有補充。法官薛偉成接納上訴方部分觀點，批出上訴許可，將在判辭解釋理由。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 誤殺

上 / 下一篇新聞