聽障男襲警案重審　警稱曾在被告耳邊說話　辯方：平機會指引列明應保持距離 (17:35)

被告羅鎮傑（現年23歲）被控於2019年9月15日在港鐵銅鑼灣站C出口外，襲擊時任高級警司區永樑。

警員劉志威供稱，當晚被告涉嫌襲警後，劉到場處理，拾起了被告掉落地上的助聽器，並將對方帶到銅鑼灣站內調查。劉幫被告戴上助聽器後，被告表示聽到劉的說話，於是劉宣布拘捕及警誡，被告招認「我一時衝動先會打警察，呀sir對唔住，畀次機會我。」

劉續指，當時他有嘗試湊近被告耳邊說話。劉在回應辯方提問時表示，不知道平機會去年就「聾及弱聽人士接受司法程序」制訂的參考指引，但同意「聽到」與「聽明白」是不同概念，並指他曾向被告補充「有咩唔明，隨時問。」辯方質疑這句說話不曾出現在口供內，直至盤問時才新增，劉否認是虛構證供。

辯方呈堂兩份專家報告，臨床聽力學家袁志彬的報告指，被告左右耳分別有永久性嚴重至極重度的聽力損失。即使佩戴助聽器且在一米的溝通距離下，被告只能接收到語音的約一半內容。