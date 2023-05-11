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旺角「竹戰」變遇劫失逾廿萬財物 4青年被捕最細14歲 (16:22)

本周一（8日）凌晨零時許，警方接獲途人報案，指多名大漢在旺角通菜街近亞皆老街持刀棍打鬥。警員接報趕至控制場面，經調查揭發為一宗行劫案。警員當場拘捕一名14歲少年，他被控一項「行劫」罪，案件已於昨日（10日）上午於西九龍裁判法院提堂。另一名20歲男子則被控「串謀行劫」罪，案件已於今日（11日）上午於西九龍裁判法院提堂。另外，警方於昨日（10日）在深水埗及秀茂坪區拘捕兩名17歲男童，涉嫌「行劫」，他們現正被扣留調查。

當晚現場路邊留下一把利刀、紙刀套及折斷地拖棍。據悉事發時5名成人相約於單位內「竹戰」，當雀友抵埗時，即被3名劫匪持刀衝入屋行劫。有事主衝落樓，截獲涉案少年並將他按於欄杆上，其間有人情緒激動，驚動多名途人報警，多名警員到場制止。

大批警員亦持盾牌登上通菜街93號宏安大廈案發單位調查，初步相信事發時有3名男子闖入單位，其中一人持刀指嚇54歲姓龔與44歲姓盧男女戶主，以及3名分別48歲姓方、44歲姓李及31歲姓蕭女友人，掠去逾20萬元財物逃走，事主不甘損失追落樓，雙方在街頭糾纏，並擒獲涉案少年，另兩匪挾贓逃去。5名事主沒有受傷，初步損失一部約值1.3萬元手提電話、一隻約值20萬元手表及一隻約值3000元的戒指。單位外留有血迹，不排除有匪徒負傷逃去。

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