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女嬰接受「驅鬼」11小時後亡　父母虐兒罪成囚3個月　已還押多月料即時獲釋 (16:52)

去年10月錦田一間村屋14個月大女嬰死亡，其父母懷疑以為女兒被惡靈附身，斷斷續續為女兒驅鬼11小時，女兒最終死亡。涉事父母原被控一項謀殺罪，後來改控虐兒罪，今（11日）於粉嶺裁判法院判囚3個月。由於兩人分別已還押逾8個月和11個月，料可即時獲釋。裁判官表示，兩父母在精神病和宗教的「錯誤影響」之下，沒有帶女兒求醫，反而替女兒祈禱和驅鬼，反映事件是一場家庭悲劇。

男被告林道升（33歲）聞判時目無表情，女被告陳昭彤（32歲）反覆表示「多謝」。辯方求情指，喪女對兩人的打擊重大，但兩人的感化和背景報告內容正面，可以自行接受精神科治療，不必判感化令。辯方又指，兩人一度還押候審335日和271日，希望法庭協助兩人改過自新。

署理主任裁判官黃士翔判刑指，無證據顯示兩名被告的行為導致女兒死亡，本案控告兩人虐待或忽略女兒，重點在於兩人沒有帶女兒送院求診，卻以祈禱方式驅鬼，女兒死亡是非常嚴重的後果。裁判官提及，本案以《簡易程序治罪條例》起訴，最高判囚3年，考慮到兩人沒有案底，加上男被告患有精神病，失去女兒已是兩人最大的懲罰和心理打擊。

裁判官提及，兩名被告曾接受精神科診治，現時有社工和教會支援，不用留院接受治療。裁判官認為兩人有悔意，亦有改過自新的能力和決心，遂採納4個半月為量刑起點，兩人認罪均判囚3個月。

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