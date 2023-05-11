女嬰接受「驅鬼」11小時後亡　父母虐兒罪成囚3個月　已還押多月料即時獲釋 (16:52)

男被告林道升（33歲）聞判時目無表情，女被告陳昭彤（32歲）反覆表示「多謝」。辯方求情指，喪女對兩人的打擊重大，但兩人的感化和背景報告內容正面，可以自行接受精神科治療，不必判感化令。辯方又指，兩人一度還押候審335日和271日，希望法庭協助兩人改過自新。

署理主任裁判官黃士翔判刑指，無證據顯示兩名被告的行為導致女兒死亡，本案控告兩人虐待或忽略女兒，重點在於兩人沒有帶女兒送院求診，卻以祈禱方式驅鬼，女兒死亡是非常嚴重的後果。裁判官提及，本案以《簡易程序治罪條例》起訴，最高判囚3年，考慮到兩人沒有案底，加上男被告患有精神病，失去女兒已是兩人最大的懲罰和心理打擊。

裁判官提及，兩名被告曾接受精神科診治，現時有社工和教會支援，不用留院接受治療。裁判官認為兩人有悔意，亦有改過自新的能力和決心，遂採納4個半月為量刑起點，兩人認罪均判囚3個月。