《明報》尊子漫畫周日起停刊　麥美娟不評論　記協表關注 (15:54)

筆名「尊子」的黃紀鈞1983年起於《明報》刊載時事漫畫。尊子今日（11日）回應多間傳媒查詢時表示，停刊原因心照不宣，形容高低起伏常有，但總見前路，指漫畫停刊屬香港故事的一部分。他自言對停刊感到可惜，寄語市民要因應局勢加倍努力。

記協則發聲明對事件表示痛心，讚揚尊子勇於為時代發聲，質疑事件令本港言論自由空間進一步收窄，對社會百害而無一利。記協認為，坐擁公權力的特區政府連番狙擊尊子，反映本港容不下批評聲音，令傳媒機構或會擔心刊載的內容遭猛烈批評或被指違法，從而加劇自我審查。記協呼籲，特區政府官員應包容各人表達意見的權利，而非肆意抨擊傳媒工作者及傳媒機構的言論。

明報職工協會就指，對尊子漫畫停刊表示遺憾和無奈，亦感激尊子多年來為《明報》付出的心血。明報職工協會認為，除新聞報道，專欄作家的作品亦屬《明報》核心價值的一部分，相信多元社會應包容不同聲音，希望各界尊重言論自由及守護《明報》核心價值，維護社會公正和善良。

尊子漫畫近月曾受多個政府部門批評，包括保安局、警務處、政務司長辦公室、勞工及福利局及文化體育及旅遊局，議題分別涉及警隊撥款、警方處理校園案件、特區政府招攬人才等；今日刊出的尊子漫畫，則分別提及遊客訪港及擺街站收集簽名。尊子漫畫停刊的消息，亦受《彭博》及《法新社》等外媒報道。