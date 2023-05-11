明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

公醫假期補水被徵稅　稅務局獲批終院上訴許可證明書 (14:22)

公立醫院醫生於2002年集體入稟法庭，成功向醫管局追討於休息日及法定假日候召的補償。當年牽頭興訟的立法會前醫學界議員梁家騮，不滿稅務局就逾170萬元的賠償金徵稅，向高等法院上訴得直；稅務局隨後不服提上訴，敗訴後再提終極上訴。上訴庭今（11日）頒下書面判辭，接納上訴議題涉及具有重大而廣泛的重要性，批出上訴至終審法院的證明書。

本案由上訴庭副庭長關淑馨、法官張澤祐及林雲浩審理。據判辭引述，稅務局長要求終院判斷，在僱主向僱員支付休息日及法定假日候召的賠償金後，稅務局可否根據《稅務條例》就該賠償金徵稅。

上訴庭指出，自終院判醫生勝訴，可獲休息日候召補償金後，稅務局尚在處理47宗有關假期及休息日補償金的反對徵稅申請，及至少360宗有關超時工作補償金的反對徵稅申請。上訴庭接納稅務局長提出的議題涉及重大而廣泛的重要性，亦未曾在終院審理，終批出上訴許可證明書。

上訴庭在今年2月，以2比1比數判稅務局敗訴，即有關賠償金毋須繳稅。主審的3名法官中，兩人認為醫管局的賠償金並非基於僱傭合約的任何條款，而是源於法庭裁定醫管局違約，剝奪了休息日及法定假日所作的補償，因此認為賠償金不應該被視為受僱的收入；另一名法官則持相反立場。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 稅務局 梁家騮 終審法院

上 / 下一篇新聞