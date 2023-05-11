公醫假期補水被徵稅　稅務局獲批終院上訴許可證明書 (14:22)

本案由上訴庭副庭長關淑馨、法官張澤祐及林雲浩審理。據判辭引述，稅務局長要求終院判斷，在僱主向僱員支付休息日及法定假日候召的賠償金後，稅務局可否根據《稅務條例》就該賠償金徵稅。

上訴庭指出，自終院判醫生勝訴，可獲休息日候召補償金後，稅務局尚在處理47宗有關假期及休息日補償金的反對徵稅申請，及至少360宗有關超時工作補償金的反對徵稅申請。上訴庭接納稅務局長提出的議題涉及重大而廣泛的重要性，亦未曾在終院審理，終批出上訴許可證明書。

上訴庭在今年2月，以2比1比數判稅務局敗訴，即有關賠償金毋須繳稅。主審的3名法官中，兩人認為醫管局的賠償金並非基於僱傭合約的任何條款，而是源於法庭裁定醫管局違約，剝奪了休息日及法定假日所作的補償，因此認為賠償金不應該被視為受僱的收入；另一名法官則持相反立場。