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粵中醫來港助培訓　讚純中醫治療成熟　醫管局計劃拓展更多專科中西醫協作 (14:00)

醫管局去年推出「大灣區醫療人才交流計劃」，來自廣東省醫院的3名中醫師去年11月起先後來港，以「師帶徒」模式在公立醫院培訓本地中醫師，至今共35名本地中醫師參與，並檢視醫管局3個中西醫協作臨牀方案，以及探討擴至呼吸科協作。另外，醫管局計劃邀請更多廣東省中醫師來港，包括腫瘤科、腦病科、神經內科、骨關節科及針灸科等，探討有關專科中西醫協作。

3名中醫師早前完成在伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院的第一階段交流，為5名本地中醫師提供住院臨牀培訓，並於今年3月起開展第二階段交流，共30名本地中醫師參與培訓，在威爾斯親王醫院、聯合醫院、沙田醫院、東華醫院檢視「中風治療」協作，並會於靈實醫院探討呼吸科中西醫協作，治療需要長時間住院和康復的病人。

醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲稱，現階段將全盤檢視醫管局所有中西醫協作計劃，內地中醫師將協助制定相關臨牀框架和治療方案，並篩選合適病人參與。

上月中來港的廣東省中醫院大科主任鄒旭稱，香港純中醫治療發展較成熟，內地雖有純中醫治療，不過內地三甲醫院均採取中西醫結合治療，本港須加強有關方面發展。他稱西醫分工太小，如外科、內科、影像診斷等，他認為最佳做法是「坐埋一齊」診斷。

另一名來港交流的廣東省中醫院主任中醫師謝東平形容，本港中醫師較少接觸住院病人，需加強討論如何提升他們治療住院患者的能力。但他稱本港中醫基礎很好，接觸住院病人後很快上手，認為內地中醫師發揮橋樑角色，讓本港公立醫院中西醫有機會互相交流。

黃巧雲表示，暫未知道下一批來港中醫師數目，冀交流計劃不設時限，惟須靠內地有關單位合作；至於今次3名中醫師會否延長其「有限制註冊」年期至多於一年，則要視乎他們在內地的日常事務。被問到日後會否安排本地大學中醫學生參與，她稱有關培訓並非基礎課程，憂慮中醫學生未必能吸收，暫非計劃目標。

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