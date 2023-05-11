前年除夕兩死車禍　25歲司機認罪判囚3年2個月 (13:45)

被告吳家俊（現26歲）被控於2021年12月31日，在大有街與八達街交界危險駕駛一輛私家車，引致施霧阳及李永強死亡，他另被控於危險駕駛引致廖英羽及林碧賢身體受嚴重傷害。休庭期間，有死者家屬庭上痛哭斥責被告，懲教人員遂帶被告入囚室。

周官提及，被告沒有案底，他在英國輟學後返港任職咖啡師，他的親友對事件感驚訝，在求情信指本案與被告性格不符。周官引述辯方求情指，沒有證據顯示被告受酒精和藥物影響犯案。

周官指出，被告過往因超速駕駛只判罰款，是次則駕駛高性能的鮮色跑車越線肇事，可謂恐怖車禍。周官續指，被告未能駕馭車輛，危及行人路上途人的性命，而且片段可見，車內播放搖滾音樂聲浪強大，令被告分神，屬加刑因素。

周官判刑時考慮到事件造成兩人死亡，另外重傷兩人承受痛楚，甚至須以輪椅代步，分別未能從事以前工作及仍在休假，事件對他們造成身心創傷。周官又留意到庭上有家屬的情緒尚未平復。