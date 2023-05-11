旺角水族店貓店長被盜逾一個月　警拘六旬漢尋回失貓 (13:30)

崔太指「妙妙」為雌性貓，10年前經愛護動物協會領養，當時牠僅得三個月大，有植入晶片。她對尋獲「妙妙」感到開心，並感謝警方協助，「佢只係一隻動物，都咁快同我搵返」。她表示妙妙失蹤數天期間曾感擔憂，「一個鍾意佢啲人都唔緊要，係擔心唔知有冇人會虐待，或者食用」。她表示愛協檢查後相信沒有受傷，昨已將貓交還，沒有大礙，能正常飲食，不過變瘦，對人不理睬。

崔太提到曾翻看閉路電視，惟不認識偷貓男子；有人指因當時見貓在店外，不知有人飼養，故將牠抱走。崔太說，「妙妙」性格乖巧，平日會在店內自由活動，亦喜愛在店鋪門口瞓覺，「好鍾意坐係到俾客摸，好多客人都識佢」，惟上月26日中午約12時，她不見愛貓身影，「通常佢行出去10至15分鐘就會行返嚟叫我哋俾野食」，故四出尋找，數日後報案求助。其間她與同事曾在網上發帖尋貓，引起迴響，亦感謝一眾貓義工協助尋貓。

警方於本月5日接獲報案，指旺角通菜街一店鋪內一隻約十歲的貓隻懷疑被盜去。旺角警區刑事調查接手調查案件，經深入調查，昨日清晨在葵青區拘捕一名69歲姓廖男子涉嫌「盜竊」，並尋回該貓隻。被捕人現正保釋候查。貓隻經相關機構人員檢查後並無發現任何受傷或曾被殘酷對待的情况。