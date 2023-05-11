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涉向貸款公司董事收賄兼向同袍索貸　前警員准保釋候訊 (13:13)

廉署昨（10日）落案起訴一名時任警員，控告他涉嫌向一名貸款公司董事收取賄款共逾1.3萬元，以回答對方有關警方運作的查詢，他另涉嫌未經許可向一名同袍索取貸款約1萬元，被控一項公職人員接受利益罪名以及一項訂明人員索取利益罪名；貸款公司董事則被控一項向公職人員提供利益罪名，二人涉嫌違反《防止賄賂條例》，已獲廉署准予保釋，明日（12日）在沙田裁判法院答辯。

兩名被告分別為前警員蘇靖峰，29歲；鷹富資本有限公司董事兼股東彭閏謙，37歲。控罪指，蘇靖峰涉嫌於2021年6月底至10月中期間，接受由彭閏謙提供的賄款共1.33萬元，以傾向優待彭閏謙，回答對方有關警方運作的查詢。

廉署調查發現，蘇靖峰多次接受彭閏謙借貸，而在借貸期間，彭閏謙曾向蘇靖峰查詢警方在一宗關於其友人信用卡被盜用個案的調查進度，以及警方就派對房間的巡查次數。調查又發現，蘇靖峰涉嫌以警務人員身份和經驗，回覆彭閏謙的查詢並透露警方慣用的調查方式，從而獲得彭閏謙的貸款。

廉署指，蘇靖峰案發時駐守沙田警區田心分區，而彭閏謙則為貸款公司鷹富的董事兼股東。彭閏謙早前任職自由身貸款代理人，透過電話推銷貸款時認識蘇靖峰。

另外，蘇靖峰又涉嫌未得特首一般或特別許可而向一名任職同一小隊的警員索取一筆約1萬元貸款，但遭對方拒絕。

相關字詞﹕編輯推介 廉政公署

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