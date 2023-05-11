前元朗區議員鄧勵東自稱三合會成員罪成囚11周　同案兩男分別囚22至24周 (13:10)

今接受判刑的被告為胡學霖（46歲）、張銓漢（64歲）及鄧勵東（64歲）。法官葉佐文早前裁定3人6項「聲稱是三合會社團的成員」罪及1項「聲稱是三合會社團的幹事」罪罪成。辯方已向法庭呈交求情陳辭，今無再在庭上復述，鄧勵東的代表律師僅補充「有議員、主席到庭支持」。據庭上觀察，立法會議員兼新界鄉事會主席劉業強有到庭旁聽。

法官判刑時指，考慮到行動規模，認為延誤與控方和警方的處理手法無猶，但因新冠疫情影響，本案多次聆訊須押後，相信被告因而承受不少壓力，會就每項控罪給予百分之十的刑期扣減。法官續指，雖然3人均有義務服務社區，惟胡學霖僅間中參與，與另外二人有別，故他不獲此方面減刑。

法官就涉及胡學霖的一項「聲稱是三合會社團的成員」罪和張銓漢一項「聲稱是三合會社團的幹事」罪，以26周監禁為量刑起點，指兩場對話內容不全屬閒聊，曾聲明如何處理三合會社團的衝突。至於其餘5罪，則均以13周為起點。法官最終判胡囚24周；張囚22周；鄧囚11周。同案其餘4人會在本月24日判刑。