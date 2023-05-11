明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

前元朗區議員鄧勵東自稱三合會成員罪成囚11周　同案兩男分別囚22至24周 (13:10)

警方早年派員展開臥底行動，拘控綽號「田雞東」的前元朗區議員鄧勵東以及疑為和勝和成員及高層等7人，經審訊後全部被裁定罪成。鄧今（11日）在區域法院被判入獄11周，同案兩男則分別囚22周和24周。法官接納本案案發距今相隔一段時間，存在延誤，而鄧勵東在社區義務工作上「相當積極」，均構成減刑因素。

今接受判刑的被告為胡學霖（46歲）、張銓漢（64歲）及鄧勵東（64歲）。法官葉佐文早前裁定3人6項「聲稱是三合會社團的成員」罪及1項「聲稱是三合會社團的幹事」罪罪成。辯方已向法庭呈交求情陳辭，今無再在庭上復述，鄧勵東的代表律師僅補充「有議員、主席到庭支持」。據庭上觀察，立法會議員兼新界鄉事會主席劉業強有到庭旁聽。

法官判刑時指，考慮到行動規模，認為延誤與控方和警方的處理手法無猶，但因新冠疫情影響，本案多次聆訊須押後，相信被告因而承受不少壓力，會就每項控罪給予百分之十的刑期扣減。法官續指，雖然3人均有義務服務社區，惟胡學霖僅間中參與，與另外二人有別，故他不獲此方面減刑。

法官就涉及胡學霖的一項「聲稱是三合會社團的成員」罪和張銓漢一項「聲稱是三合會社團的幹事」罪，以26周監禁為量刑起點，指兩場對話內容不全屬閒聊，曾聲明如何處理三合會社團的衝突。至於其餘5罪，則均以13周為起點。法官最終判胡囚24周；張囚22周；鄧囚11周。同案其餘4人會在本月24日判刑。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 鄧勵東 三合會

上 / 下一篇新聞