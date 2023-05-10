47歲男涉33年前性侵兩表妹認非禮等8罪　強姦罪脫 (17:59)

被告CFL（現47歲，案發時14歲）被告開審前承認3項非禮罪及4項普通襲擊罪，並在審訊中途承認新增的非禮罪，繼續否認強姦、非禮及普通襲擊罪受審。陪審團今一致裁定3罪不成立，作為強姦罪的交替控罪企圖強姦罪亦不成立。

辯方就被告承認的8罪求情，讀出被告親撰的7頁求情信，被告解釋當時母親偏心表妹，他出於妒忌和對性好奇而犯案，強調與淫慾無關，對於為表妹和家人帶來傷害感到羞愧。他又自言長大後才明白其行為「十分卑劣」，令他與人相處時警惕自己，避免身體接觸，亦避席不少家庭聚會。

被告自2018年被捕至今歷時5年，他描述案件令生活出現巨大變化，他兩度辭職，情緒亦出現問題，又提到2019年社會運動令他情緒大受打擊，他害怕看新聞「但出於對自己家園的關心又必須了解」；被告亦希望結案後受害人可以真正釋懷，自己也有機會改過自新。

辯方續求情指，若事主在33年前報案，案件應在少年法庭處理，加上被告候審5年受盡心理壓力，望獲判處非監禁式刑罰。法官張慧玲則認為須考慮被告案發時14歲，對性好奇亦不出奇，但被告無故施襲令事主受驚，行為「好霸王」，形容案件令人「都好唏噓」，最終索取感化及社服令報告，其間被告續保釋。