涉拍女學生裸照後勒索　22歲女串謀詐騙罪成　官斥「賊喊捉賊」謊話連篇 (17:55)

被告胡詠心被控於2021年9月18至21日，在香港與名為「劉健」的人及其他身分不詳的人串謀詐騙劉姓男子。

法官李慶年裁決指，被告在庭上把自己塑造成「宅女」，對社會發生的事不知情、不關心，其供辭不可信亦不可靠，多處出現嚴重矛盾。例如在錄影會面中解釋對團夥執法人員的身分深信不疑，另一方面又表達不願意為他們工作，如非擔憂連累家人也不會就範。法官明言不接受被告是受害人的說法，認為是她虛構出來。

她亦在會面中承認犯罪集團每月會給她一萬元工資，其中一半用作向友人償還貸款，惟在庭上卻淡化招認，迴避問題，以謊言蓋過謊言。法官指，被告中學畢業後曾到日本留學，理應成長不少，她的表現不像是入世未深，反而聰明伶俐、思路清晰、反應敏捷。

此外，被告的手提電話紀錄和寫有講稿的紙張均顯示她經常亦虛構說法聯絡不同人，可見她是積極參與者。即使接納被告最初也是受害人，在往後日子她以相同手法行騙時，不可能對曾發生的事置若罔聞，也不可能不通知警察和朋友，她明顯無檢討過錯，並諉過於人。