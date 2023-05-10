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流感新冠感染增　急症室日均6000人求診　醫管局籲輕症者勿往急症室 (17:00)

醫管局表示，近日本港錄得的新冠和流感的感染人數持續攀升，公立醫院急症室及住院服務壓力因此增加，其中平均每日有逾6000人到公院急症室求診，另有約三分一住院病人為新冠患者。醫管局總行政經理（聯網運作）李立業表示，醫管局已制定應急計劃應對相關情况，包括加開病牀、加快病人流轉等，另呼籲輕症病人到普通科門診或私家醫生求醫，以減輕公院壓力。醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢補充，現時公立醫院共有約2100名新冠病人，其中78%為65歲以上，病人年齡中位數達78歲。曾德賢指出，約13.7%的住院病人（即超過200人）來自院舍，形容相關數量「比較嚴峻」。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗稱，近日急症室求診人數持續維持在高水平，平均每日有6000人求醫，昨日（9日）有高達6400人經急症室求診，呼籲病情較輕微的病人到普通科門診或向私家醫生求醫，以減低急症室的壓力。他補充，公院内科病房的使用量亦已超過100%，其中有約2100名住院病人為新冠患者。鄧耀鏗表示，按過去一周的數據，估計流感疫情已達頂峰，惟認為新冠感染、求診人數在未來數周仍會持續攀升。因應公立醫院服務需求急升，醫管局表示，已制定應急計劃應對相關情况。醫管局總行政經理（聯網運作）李立業表示，將在今明兩日在北大嶼山醫院香港感染控制中心加開病牀，中心屆時將有140張病牀接收新冠、非新冠病人；局方另會加快公院病人流轉、預留充足普通科門診名額予新冠患者、透過社區老人評估小組加強對安老院舍的支援等。李立業補充，局方現時有不同措施應對疫情發展，暫時不需要調整非緊急服務，亦未必會考慮重開新冠病房。

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