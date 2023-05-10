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27歲男涉淘大衝突藏雷射筆及行山杖囚4個月　官指延誤檢控酌情減刑 (17:09)

2019年9月14日淘大商場有逾百人因政見發生衝突，有黑衣人向警員叫囂及用鐳射筆照射，逃至彩頤居外被截停。27歲侍應涉管有雷射筆及行山杖，早前被判公眾地方管有攻擊性武器罪成，還押至今日（10日）在東區裁判法院判刑。裁判官考慮律政司歷時兩年提供法律意見，檢控存有拖延，對被告構成不公，因而酌情減刑，終判被告囚4個月。

被告劉佑煒被控於2019年9月14日，在牛頭角彩頤居外公眾地方，管有1個能夠發出鐳射光束的裝置及1支行山杖。被告聞判後，由代表律師提出保釋等候上訴，其後獲批准保釋。

辯方求情指，雖然被告曾經因為兩次犯事而先後判進教導所及戒毒所，但他自言過去12天還押帶來不一樣的體會，有別於以往在院舍內感覺被人放棄，被告今次羈押期間，他的未婚妻、朋友、上司下屬都到獄中探望他或寫信，使被告想珍惜與他們的關係。辯方冀法庭輕判，縮短被告忍受分離帶來的痛苦，並就延誤檢控給予減刑。

裁判官判刑時指，被告有兩次案底，背景不算良好，除了他有穩定工作、事件影響他晉升機會以外，不見其背景再有特殊之處。裁判官又指，涉案武器藏於背囊及方便取出，不能忽視帶來的潛在風險，加上被告明知現場有風險仍帶武器，屬於有備而來，故案情並非輕微，判刑需具相當阻嚇性。

裁判官考慮是否有延誤檢控時，指警方於案發後一個月內搜證分析，其後向律政司索取法律意見時正值疫情出現，歷時兩年才取得法律意見，裁判官認為並非明顯拖延，需要更多時間處理是可以理解，但仍存有拖延，對被告構成不公，故酌情減刑1個月，終判被告囚4個月。

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