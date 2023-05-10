七旬翁侵犯15歲智障少年囚兩年半 (17:04)

被告黃清湘（72歲、已退休）承認「與年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」、「與年齡在16歲以下的男子作出同性肛交」及「向年齡在16歲以下的兒童作猥褻行為」3罪。

暫委法官周燕珠判刑時指，事主X為一名有輕度智力問題、癲癇症和對立反抗症的少年，僅能透過簡單言語表達感受。相反，被告已成家立室多年，亦曾經營生意，擁有豐富人生經驗，必然察覺到X精神發育遲緩，但他利用二人人生經驗的差異犯案，屬加刑因素。

法官續指，本案兩次事件均是被告採取主動，指示X替自己手淫、口交等，並解釋自己有陽萎，且因妻子長時間出外工作，感到寂寞和孤獨，遂上網接觸X，給他現金作為報酬。法官認為被告顯然清楚知道自己難尋找性伴侶，一方面因其高齡，另一方面成熟男子不會輕易就範，故透過可負擔的金額換取X的性服務。

法官引述X的報告，雖然他無明顯創傷，惟他事後談起事件時顯得迴避，和擔憂被告獲釋後會找他尋仇，獲建議繼續接受心理諮詢。而鑑於被告的性偏好，相信他仍有重犯風險，法庭必須發出強烈阻嚇信息。