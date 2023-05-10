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兩度「衰十一」無業漢叉女童頸兼迫性交　囚3年9個月　官斥「不折不扣性罪犯」 (16:09)

有兩項「衰十一」前科的38歲無業男，脅迫15歲女童與男友分手，轉為與他交往，又強迫女童與他性交，當女童表明欲斷絕關係時，就向她「叉頸」。男子否認「與年齡在16歲以下的女童非法性交」及普通襲擊兩罪，經審訊後罪成，今（10日）在區域法院接受判刑。法官郭啟安認為被告同時與不同女子交往，從不珍惜與女童的關係，甚至視她為泄慾工具，又斥被告是名「不折不扣的性罪犯」，考慮他重犯加刑6個月，終判囚3年9個月。

郭官判刑時透露被告曾國成（現年40歲）的背景，他中二畢業，與前妻離婚後，兩名17及18歲的兒子交前妻照顧。被告在1999年有一項非禮前科，2011年則有「與年齡在16歲以下的女童非法性交」前科。

郭官總結案情，指被告與女童交往時仍與其他女子交往，不曾重視雙方關係，更在對方要求分手時出手掌摑她，顯然並非真心視女童為忘年之交，不過利用其年少無知。

郭官不同意辯方指女童「似乎唔係好介意」與被告性交，認為女童已表明不想性交，但被告仍「霸王硬上弓」，斥被告「以大欺小、恃勢凌人」，完全不尊重女童的意願，只為滿足一己私欲，形容控方以非法性交而非強姦罪檢控，被告「已經可以額手稱慶」。

郭官考慮性交為時不久，被告沒有使用暴力，女童雖感不受尊重但沒留下嚴重心理創傷，以36個月為量刑起點。郭官又指被告重犯「足見佢冥頑不靈，係個不折不扣嘅性罪犯」，加刑至42個月以警效尤；普通襲擊罪則以6個月為起點，兩罪部分刑期同期執行後，判囚45個月。

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