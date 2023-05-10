DSE中史問文化大革命　考生稱評估題目「危險性」後未有選答 (15:37)

文憑試下周四（18日）將考完所有筆試，臨近考期尾聲，今日在東區一試場，有考生甫步出試場就與家人相擁。中史卷一分兩部分，每部分各設甲部「上古至十九世紀中葉」及乙部「十九世紀中葉至二十世紀末」題目；其中第一部分於甲部及乙部各設1題、考生只需選答1題；第二部分的甲部及乙部共設6題，考生自由選答其中2題。

考生翁同學表示，卷內考問宋代相關題目令他出乎意料，他稱因宋代有不同機制，涉不同名稱，「太複雜，沒有溫」。卷一其一題目問及文化大革命和改革開放，翁同學未有選答，他稱學校教師試前曾提醒「如試卷出了有『危險性』的題目，就看看性質，例如有否問（事件）的好與壞，自行決定作答否」，他今早看畢題目後，評估過「危險性」，並考慮到該題設「改革開放措施的內容和成效」的15分題目，認為有難度，所以略過這條題目。

同場的另一考生蔡同學亦指，未料到考問「冇咁熱門」的宋代史，有感今年題目「偏向困難」。