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港大研發AI技術分析人體動作　偵測暴力行為及意外即時警報 (15:40)

港大研發人工智能偵測技術實時警報異常狀况，獲「2023年日內瓦國際發明展」兩大獎和一金獎。研究團隊指新技術突破分析單張靜態圖像信息的局限，做到實時分析影像中人體的姿勢及動作，可應用於偵測暈倒、溺水等意外，以及打鬥、虐待等暴力行為並即時發出警報，現時已有學校及私人屋苑游泳池應用新技術。

相關技術全稱為「概覽和聚焦人工智能異常狀况偵測技術」。港大運動人工智能實驗室總監、電機電子工程系霍偉棟表示，新技術突破目前人工智能偵測技術分析單張靜態圖像信息的局限，可同時分析連續圖像，更加準確有效偵測異常情况。

另外，霍偉棟指出，新技術透過深度學習檢測人體骨骼的關節點，從而推斷人體動作，而現時大部分公共場所為保障私隱，採取無法捕捉具體人像的熱能攝像頭，今次新技術亦適用熱能攝像，只辨認人體骨骼的動作，便可判斷出殘疾人士、摔倒等狀態。

霍偉棟表示，新技術安裝成本視乎應用場所、採用鏡頭數量和偵察內容，由10萬至數十萬不等，強調在市場上具競爭力。研究團隊已就新技術落實多項與業界的合作計劃，包括民生書院游泳池、童樂居及匡智之家等。

霍亦指，團隊獲智慧交通基金資助，去年10月起研究在交通燈位分析行人的熱能影像，調整轉燈時間，方便老年人、兒童、坐輪椅人士過馬路；另研究在九巴巴士總站中應用新技術，以偵察危險狀况，例如巴士盲點是否有行人經過，期望今年底內能落地應用，首個試行點考慮設於美孚或沙田巴士總站。

相關字詞﹕編輯推介 香港大學 人工智能 警報

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