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初選案｜施德來染新冠病毒　聆訊押後 (18:21)

「35+」初選案今（10日）踏入第56天審訊。控方原本打算傳召下一名證人、選舉主任作供，惟辯方大律師黃廷光甫開庭時表示，被告施德來昨晚確診新冠病毒，並獲批4日病假，另施德來的指示律師亦對新冠呈陽性，最終獲准將聆訊押後。傍晚司法機構網頁顯示，案件於明日未有安排審訊，即意味明天仍繼續休庭。

施德來今早有到庭，在延伸法庭列席。辯方明白情况不理想，但施希望可稍作休息，向法庭申請押後聆訊一日。期間控方律政司副刑事檢控專員萬德豪指出，該名選舉主任是被告何桂藍和陳志全希望傳召，應該僅是牽涉到他們。

法官李運騰表示，要在非常特殊情况之下才會在被告缺席下繼續審訊，法官陳慶偉又稱，押後只是一天，控方案情亦似乎來到尾聲。法庭最終批准將聆訊押後一天。

另外，萬德豪交代，之後將傳召10至11名證人就證物鏈作供，涉及何桂藍。李官聞言質疑，是否真的需要10至11名證人作供？他又稱，不認為需要在證物鏈上花上那麼多時間。代表何桂藍的大律師Trevor Beel表示，盤問相關證人時間較短，估計有部分證據不會爭議。

李官關注，重要的控方證人作供完畢，辯方要向被告索取指示，考慮會否傳召辯方證人。Beel提到，不知控方會否傳召關於社交媒體Facebook和YouTube的專家證人，萬德豪回應指，未必傳召專家證人。

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