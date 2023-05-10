近月訪港內地團逾半團費500人民幣以下　主要留港一至兩日 (12:59)

文體旅局表示，旅監局在2月6日至本周日（7日）期間沒有收到有關內地入境旅行團的投訴，但接獲7宗內地旅客求助個案，其中3宗涉及退回於註冊商店購買的產品；關於內地領隊態度、商店職員態度、團員走失、以及旅行團行程及收費各有一宗。當局指，旅監局正處理7宗個案，若發現涉違法及違規行爲，旅監局會按既定程序就檢控及紀律處分等作跟進，並按照案情與相關執法部門保持溝通。

內地旅行團聚集在土瓜灣及紅磡一帶街頭引起社會關注，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒今日（10日）於立法會口頭質詢，關注在五一黃金周期間，內地旅行團對舊區居民造成的滋擾。署理文化體育及旅遊局局長劉震回應質詢時表示，五一黃金周期間來港的內地旅行團整體秩序大致良好，指旅監局已要求負責接待相關旅行團的代理商應盡量分散旅客的入境時間，敦促接待旅行團的商鋪及食肆加強管理措施，又提醒代理商及導遊必須遵守條例規定，以及加派人手巡查較多內地旅行團到訪的地點。劉震指，旅監局與業界會繼續審視相關改善措施及成效。

另外，林健鋒又關注旅遊業勞工短缺問題，問及當局會否考慮適時從內地及海外輸入勞工，劉震回應指，政府一直與旅監局、旅發局及旅遊業界保持聯繫。他指出，通關後旅遊業的人力資源面對壓力，政府會密切留意行業人手情況，包括各項旅遊業配套設施及服務的人手的恢復情況，繼續以多管齊下方式協助旅遊業有序復蘇，預期隨着旅遊業有序復蘇，更多的從業員會逐步重返崗位。

劉震認為，長遠而言必須培育人才，指出中大、理大、職訓局及明愛專上學院等院校都有提供相關課程，而僱員再培訓局亦於2023至24年度提供逾1000個酒店及旅遊相關課程的培訓名額，指報讀反應「幾熱烈」。他指當局一直與勞工及福利局探討適當輸入外勞，但有關工作艱巨，需協同不同持份者意見。批發及零售界立法會議員邵家輝認為，如上述員再培訓局的課程報讀人數少，當局應輸入外勞幫助業界，而工聯會立法會議員吳秋北則認為，要令本港旅遊業健康發展須確保有足夠本地人才，並非考慮輸入外勞。

立法會議員劉智鵬關注，本港仍有多景點未開發，建議當局考慮開發紅色歷史景點。劉震回應指，政府高度重視「紅色旅遊」，當局正考慮「紅色旅遊」以促進本港旅遊多元化發展。

對於有報導指，有內地旅客訪港時被帶往參觀公共租住房屋，更有領隊懷疑要求團友協助走私香煙，劉震稱旅監局正調查事件，如發現有違規或違法行為，將檢控及紀律處分相關旅行代理商及導遊。