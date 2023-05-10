男子涉淘大商場衝突囚3個半月　官指案件延誤處理酌情減刑 (12:08)

被告范子謙被控於2019年9月14日，在淘大商場一樓抗拒在正當執行職務的高級督察鄺志文和警長3870。其中針對抗拒該高級督察的罪名成立。

辯方求情指，只要有延誤檢控的存在，並令被告蒙受壓力，不論控方有否就延誤上犯錯，法庭亦可接納為減刑因素。就本案而言，警方直至去年5月才起訴被告，審訊原本定於同年11月，但開審當日因裁判官身體不適而押後，審訊再排期後延遲半年才開審。辯方冀法庭考慮被告初犯及延誤檢控等因素後判被告囚約2個月。

裁判官判刑時，指出案件的嚴重之處，包括案發時正值社會衝突連連之時，當日逾百人在淘大商場打鬥、被告遇截停時，將鄺「拖行」在地逾十米、抱鄺的雙腿令他失平衡、試圖搶警棍，以及奮力掙扎，令警員無法扣上手扣等，故量刑起點定於4個月。雖然控方就案件調查上沒有犯錯，但考慮案件延誤影響被告，故給予減刑，終判他囚3個月2星期。