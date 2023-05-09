明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

聽障男襲警案重審　辯方反對被告口頭招認呈堂 (18:28)

有聽障的19歲男生被指在2019年的遊行中，搶去高級警司的胡椒噴霧及致他受傷，被裁定襲警罪成判入更生中心。他前年在高等法院上訴得直，案件發還重審，今（9日）在東區裁判法院續審。控方案情指，被告在被捕後向警員招認「我一時衝動先會打警察，呀sir對唔住，俾次機會我。」辯方反對該口頭招認可供呈堂。案件押後至周四續審，將傳召拘捕被告的警員作供。

控罪指，被告羅鎮傑（現年23歲）於2019年9月15日在港鐵銅鑼灣站C出口外，襲擊時任高級警司區永樑。

辯方讀出反對被告的口頭招認及會面紀錄呈堂之理由，指被告患有永久嚴重失聰，即使佩戴助聽器下，他的聽力並非如常人一般。辯方指被告在不自願及不公平下作出招認，因為他被捕前曾遭警員毆打、施以胡椒噴劑，以及一度失去了助聽器，直到離開被捕現場後才獲警員交還助聽器，而被告於關鍵時間沒有聽到警員對他施行警誡。

辯方續指，警員違反錄取口供的規則，包括沒有為被告安排手語傅譯員、向被告訛稱該會面紀錄不等如是口供，以及稱若被告承認控罪，只會被判處非監禁式的刑罰。

辯方又指，被告案發時年輕，帶到警署後驚慌失措，其母親抵達警署後，多次斥責被告及對他表達不滿，不但無助被告舒缓情緒，反而向被告增添壓力，故被告處於精神極度繃緊及擔憂的狀態下錄取口供，辯方因而要求法庭拒納被告的口頭招認及會面紀錄。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

上 / 下一篇新聞