聽障男襲警案重審　辯方反對被告口頭招認呈堂 (18:28)

控罪指，被告羅鎮傑（現年23歲）於2019年9月15日在港鐵銅鑼灣站C出口外，襲擊時任高級警司區永樑。

辯方讀出反對被告的口頭招認及會面紀錄呈堂之理由，指被告患有永久嚴重失聰，即使佩戴助聽器下，他的聽力並非如常人一般。辯方指被告在不自願及不公平下作出招認，因為他被捕前曾遭警員毆打、施以胡椒噴劑，以及一度失去了助聽器，直到離開被捕現場後才獲警員交還助聽器，而被告於關鍵時間沒有聽到警員對他施行警誡。

辯方續指，警員違反錄取口供的規則，包括沒有為被告安排手語傅譯員、向被告訛稱該會面紀錄不等如是口供，以及稱若被告承認控罪，只會被判處非監禁式的刑罰。

辯方又指，被告案發時年輕，帶到警署後驚慌失措，其母親抵達警署後，多次斥責被告及對他表達不滿，不但無助被告舒缓情緒，反而向被告增添壓力，故被告處於精神極度繃緊及擔憂的狀態下錄取口供，辯方因而要求法庭拒納被告的口頭招認及會面紀錄。