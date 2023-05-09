聽障男襲警案重審　辯方反對被告口頭招認呈堂 (18:28)

有聽障的19歲男生被指在2019年的遊行中，搶去高級警司的胡椒噴霧及致他受傷，被裁定襲警罪成判入更生中心。他前年在高等法院上訴得直，案件發還重審，今（9日）在東區裁判法院續審。控方案情指，被告在被捕後向警員招認「我一時衝動先會打警察，呀sir對唔住，俾次機會我。」辯方反對該口頭招認可供呈堂。案件押後至周四續審，將傳召拘捕被告的警員作供。
控罪指，被告羅鎮傑（現年23歲）於2019年9月15日在港鐵銅鑼灣站C出口外，襲擊時任高級警司區永樑。
辯方讀出反對被告的口頭招認及會面紀錄呈堂之理由，指被告患有永久嚴重失聰，即使佩戴助聽器下，他的聽力並非如常人一般。辯方指被告在不自願及不公平下作出招認，因為他被捕前曾遭警員毆打、施以胡椒噴劑，以及一度失去了助聽器，直到離開被捕現場後才獲警員交還助聽器，而被告於關鍵時間沒有聽到警員對他施行警誡。
辯方續指，警員違反錄取口供的規則，包括沒有為被告安排手語傅譯員、向被告訛稱該會面紀錄不等如是口供，以及稱若被告承認控罪，只會被判處非監禁式的刑罰。
辯方又指，被告案發時年輕，帶到警署後驚慌失措，其母親抵達警署後，多次斥責被告及對他表達不滿，不但無助被告舒缓情緒，反而向被告增添壓力，故被告處於精神極度繃緊及擔憂的狀態下錄取口供，辯方因而要求法庭拒納被告的口頭招認及會面紀錄。