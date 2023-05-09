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初選案｜匿名證人曾任建制政黨助理否認收錢拍攝　「唔知道政府會唔會畀個『好市民獎』我」 (18:08)

「35+」初選案今午續審，拍攝初選會議片段的「X先生」繼續接受辯方盤問。被問到是否支持民主派，X表示自己只專注地區工作，反問「我有時支持，有時唔支持，咁點答呢？」，但X承認自己於初選舉行數年前，曾經擔任建制派政黨的議員助理。在辯方盤問下，X否認拍片後獲取報酬，「但我唔知道，政府會唔會畀個『好市民獎』」，庭上傳出陣陣笑聲。

無黨派的X供稱於2020年5月，獲人民力量梁家聲邀請出席新界西協調會議，其間X就會議過程錄音和錄音。代表黃碧雲和林卓廷的辯方大律師沈士文問到，根據X今年2月錄取的書面口供，X因為懷疑初選違法才購買器材，希望記錄初選事宜「畀自己研究」。辯方質疑，X當時未知道新西會議，已經購買器材，惟X否認說法。

談及個人政見，X自言不支持任何派別的人。法官李運騰遂問，X曾參與不少泛民主派的飯局，不知道會否出席建制派飯局？X回答，自己不會特別支持泛民或者建制派，只專注地區工作。辯方關注，X於本案發生前曾任職建制派一個大型政黨，X自言除了建制派政黨，「我都識咗好多你所謂嘅『民主派』」。

法官陳慶偉一度打斷辯方就X的政治背景提問，質疑與案無關。辯方回應指，X的政治立場會影響其證供可信性，辯方亦想探討X「偷拍」（secretly record）會議的原因。法官李運騰遂指，X作供的主要目的是提供影片為證物。X今午作供完畢，下一名控方證人為選舉主任。

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