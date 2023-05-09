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前警員缺席紀律聆訊後被革職兼失退休金　提司法覆核稱從未接通知兼已獲批退休 (16:53)

一名前警長涉從學警騙取物資費和結業禮物，經審訊後欺詐等4罪罪脫，但經紀律聆訊後被革職及剝奪退休金。他早前入稟高等法院提出司法覆核，爭議處方沒正式通知他出席紀律聆訊，要求法庭裁定紀律聆訊程序不當，及下令警務處即時發放退休金。高院今（9日）開庭審理。警務處一方強調處方30多次到前警長的住所送出紀律聆訊通知，亦曾致電聯絡他，已盡責任通知，質疑他「得唔到通知係咎由自取，唔可以賴落處方」。高院擇日頒判辭裁決。

司法覆核申請人為歐智威沒有律師代表，自行陳辭指，他在2022年1月7日獲通知退休申請獲批，當時一名張姓督察稱紀律聆訊已結束，故他理解紀律行動已不存在，他已退休，質疑處方沒有依程序通知，便在他缺席下繼續紀律聆訊，對他不公。

法官楊家雄關注，另一名楊姓督察曾否在1月10日通知申請人出席紀律聆訊。申請人解釋他曾收過沒有來電顯示、聲稱來自警務處的電話，他回答他已退休，便掛斷電話。

警務處一方認為，申請人應知道聆訊正在進行，卻放棄辯護權利，因沒有紀錄顯示張曾通知他聆訊已結束，他作為資深警員，應主動了解紀律行動的進度，而他亦承認收到電話通知他出席聆訊，處方更30多次試圖送達通知，投入申請人的信箱，反映處方已盡責任通知申請人；申請人則反駁，當時他因頸椎移位在朋友家中休養，沒有檢查信箱，質疑處方須確保當事人收到通知，若找不到當事人則應「守株待兔、好蠢嘅方法」等對方出現，不可能只將文件放入信箱便假定對方知情。

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