孫東冀將來有「港版ChatGPT」　政府關注所涉私隱及保安等問題 (15:54)

立法會議員邱達根及黃錦輝議員聯同香港電腦學會、科技園公司、數碼港等多個業界組織，今在數碼港主辦「Town Hall Meeting 系列 — ChatGPT 及其背後技術和展望」。孫東表示，ChatGPT很有可能成為本世紀最有影響力的幾項技術之一，形容香港今後有條件在生成式人工智能「有所作為」。政府正研究設立香港人工智能超算中心，他指香港很快將有自己的算力，另外數據環境亦不錯，「世界的數據都有」，日後或可成為「全世界唯一一個數據最全面的地方」。孫東又指，香港有吸引人才的「DNA優勢」，綜合多方面因素，香港在生成式人工智能的發展，有條件處於世界較前位置。

黃志光表示，樂見國際及內地市場不同企業推陳出新，研發自家的生成式人工智能工具，但同時有不少問題需要關注，包括資訊未必準確、可能有偏見或有私隱問題，亦會衍生責任、保安等問題。黃形容，相關技術正在演化中，政府會持積極開放態度留意技術發展。