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孫東冀將來有「港版ChatGPT」　政府關注所涉私隱及保安等問題 (15:54)

創新科技及工業局長孫東今（9日）出席討論聊天機械人技術的活動時致辭，指生成式人工智能技術的出現是「無可避免、冇得揀」，形容香港在算力、數據及人才方面均有優勢，冀在不久將來可見業界開發出香港版本的ChatGPT。署理政府資訊科技總監黃志光在同一場合表示，ChatGPT技術衍生的私隱及資訊準確性等問題值得社會關注。

立法會議員邱達根及黃錦輝議員聯同香港電腦學會、科技園公司、數碼港等多個業界組織，今在數碼港主辦「Town Hall Meeting 系列 — ChatGPT 及其背後技術和展望」。孫東表示，ChatGPT很有可能成為本世紀最有影響力的幾項技術之一，形容香港今後有條件在生成式人工智能「有所作為」。政府正研究設立香港人工智能超算中心，他指香港很快將有自己的算力，另外數據環境亦不錯，「世界的數據都有」，日後或可成為「全世界唯一一個數據最全面的地方」。孫東又指，香港有吸引人才的「DNA優勢」，綜合多方面因素，香港在生成式人工智能的發展，有條件處於世界較前位置。

黃志光表示，樂見國際及內地市場不同企業推陳出新，研發自家的生成式人工智能工具，但同時有不少問題需要關注，包括資訊未必準確、可能有偏見或有私隱問題，亦會衍生責任、保安等問題。黃形容，相關技術正在演化中，政府會持積極開放態度留意技術發展。

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