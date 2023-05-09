初選案｜匿名證人：拍攝協調會議片段為「研究」　與警錄口供時無透露屬拍攝者 (14:51)

控方於庭上播放X先生於2020年5月拍攝的新西協調會議片段，從枱面及枱底角度拍攝，坐在前方、佩戴口罩的戴耀廷發言，鏡頭偶爾上下倒轉，片段共長約6分鐘。戴表示，各區會議有討論否決權，新東希望寫得較「彈性」和「直接」，採用「會運用」字眼，其他選區則使用「會積極應用」，戴又提到共同綱領列明基本法賦予的權力。

代表鄭達鴻和梁國雄的大律師黃宇逸盤問下，X先生供稱他並非35+組織者或參加者，他忘記戴耀廷向他談及35+計劃時，區諾軒、趙家賢和鍾錦麟是否在場。何啟明的代表大律師阮偉明指出，X於2021年4月和5月向警方錄取兩份口供，均沒提過戴耀廷講及推翻政府，X稱口供可能沒相關字眼，但戴與他多次聊天時，說逼使特首下台，X理解為推翻政府。

X其後接受黃碧雲和林卓廷的辯方大律師沈士文盤問，X指他在警方主動聯絡下錄取口供，警方在第二次錄口供時，給他觀看及聽取新西會議11條影片和2段錄音，X確認在兩次錄口供時不曾表明，他就是在新西會議拍攝和錄音的人。

沈士文指出，拍攝片段的鏡頭間中朝向天花板，有時垂低影着地面，形容鏡頭搖晃，X表示同意。沈續指拍攝時非常不穩定，X一度稱沒特意拍攝誰，只欲記錄，後來同意沈的說法。X又稱想拍攝的鏡頭穩定，但他不是專業攝影師。聆訊午續。