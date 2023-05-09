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海關拘8人　涉開百間空殼公司洗黑錢逾35億 (13:56)

​海關上月26日至上周三（3日）展開代號「漩渦」的執法行動，突擊搜查共14個處所，瓦解一個經公司戶口洗黑錢的犯罪集團，涉案金額超過35億元，同時涉及100間空殼公司。行動中海關拘捕8人，年齡介乎24歲至68歲，包括一對夫婦。被捕人士已獲保釋候查。海關指將循被捕人背景、資金流向及來源繼續調查，不排除更多人被捕。

海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富指，涉案4男4女分別報稱為無業、餐廳職員、倉務員及食品推廣員，月入由1萬元至2.9萬元，他們於2021年5月至2022年10月處理逾2000宗可疑交易，涉款逾35億元。海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任袁愛萍指，海關去年中鎖定一名54歲女子涉洗黑錢活動，展開調查後再鎖定4人涉案人士，包括一對夫婦。調查顯示，5人財務狀况與與戶口大額交易不相稱，其職業與公司業務亦不相關，相信犯案集團至少營運兩年，涉案空殼公司有100間，相關公司報稱從事電子產品及貿易，但根本無實際業務。海關指，5人於2021年初開設銀行帳戶，約一年半間處理逾2000宗可疑交易，涉款29億元。海關指，可疑存款來自大量第三者戶口轉帳，包括兩間本地及海外虛擬貨幣公司、空殼公司及境外公司，來歷不明的資金入帳到涉案人士公司戶口後，會再互相轉帳，形成多重交易，之後資金會在當日或短時間轉至其他第三者戶口。

海關上月26日突擊搜查4個住宅單位及4間公司地址，拘捕3男2女，被捕人中包括一名38歲的洗黑錢集團骨幹成員，他先後招募四人，包括其妻，並指示他們開設公司銀行帳戶，處理懷疑犯罪得益。海關亦發現，被捕的男骨幹成員除招攬其妻外，另再招募兩女一男參與洗黑錢活動，涉款6億元，海關其後再搜查6個單位，包括一間虛擬貨幣公司，拘捕該3名涉案男女。海關指，案中近13億可疑資金由虛擬貨幣公司存入被捕人公司帳戶，懷疑有人利用虛擬貨幣公司的高隱閉性，將資金流入銀行體系。海關亦相信，有人收取幾千元至幾萬元報酬從事洗黑錢活動。

海關已安排凍結該洗黑錢集團約270萬元的銀行存款，檢獲一批涉案物品，包括銀行帳戶文件、公司印章、支票簿及銀行卡。

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