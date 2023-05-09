初選案｜匿名證人稱攝錄會議為了解情况　國安法生效後交警方　「無人提過唔畀錄音」 (13:19)

X先生今早在屏風後作供，接受控方提問。X稱戴耀廷在2019年區議會選舉後「好有信心」，在不同場合表示「35+」旨在取得立法會過半議席，癱瘓政府和迫特首下台。X供稱，戴耀廷在不少泛民人士飯局分享「35+」的概念，惟他認為，戴耀廷的主張「好有問題」，並非為社區做事。

至2020年5月8日，X稱應人民力量梁家聲邀請出席新界西初選協調會議，他全程參與會議。X承認，他分別以一支錄音筆和「一個細細個嘅攝錄器材」，為會議過程錄音和錄影。同年9月至10月左右，X就向警方報案，將錄音和錄影檔案匿名發送予警方。

法官李運騰關注，法庭是否應該知道，X的片段是否公開地攝錄，抑或是隱蔽地攝錄（whether the video is made openly or covertly），意指會議出席者是否知情。X回應，不清楚出席者會否知道他正錄音，「我就咁擺喺袋到」。至於錄影方面，X自言全程將攝錄器材拿在手上，有時放在枱面和周圍拍攝，「我就唔知佢哋知唔知」。

被問到為何錄音和錄影，X稱獲邀出席會議後，「我覺得如果直情係討論『35+』個會，係咪有機會可以做個記錄」，所以特意買入攝錄器材，了解會議過程。李官問到，X使用不同器材錄音和錄影，為何不用直接手機攝錄。X回答，手機一旦收到信息會停止攝錄，「同埋我唔想擺敏感資訊係個人手機」。李官形容，X是否經過深思熟慮，刻意使用不同的器材，X回答是。