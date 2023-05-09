防工作中暑指引無法律效力　勞工處信大部分僱主願配合不一定靠重罰 (12:12)

指引按勞動量將不同工種分為「輕勞動」、「中等勞動」、「重勞動」及「極重勞動」，不同勞動量僱員在各級警告下建議休息時間不同。對於不同工種的工人休息時間不同，安排休息的實際操作或有困難，馮浩賢今早（9日）於港台節目上表示，場地負責人及負責職業健康的主管應先做評估，了解每個工種實際情况。他又指，由於工作場景千變萬化，場地負責人是最清楚現場有哪些員工正在工作，以及場地客觀環境等，鼓勵負責人緊密做評估，再與員工商量休息安排，情況類似黃、紅、黑色暴雨警告。

被問及何時會檢討指引，馮浩賢稱會先觀察指引於今年暑假實行的情況，收集有關數據後再作分析，期望約兩年後檢討。對於有工會指兩年後才檢討太保守，他稱一年的數據未必百分百準確，認為要有多些數據才能作出科學判斷以改善指引。他又指，平時巡查時若發現不妥當會立即通知僱主，不會等到檢討，認為最重要是將工友的中暑風險減至最低。

新指引將於下周一實行，被問及勞工處及僱主有沒有足夠時間準備，馮浩賢認為即使沒有指引，預防中暑都是大家的共識。他指出，勞工處在過去兩年巡查逾2.6萬次，去年發出約100個警告。