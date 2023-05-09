英大臣訪港　李家超：歡迎任何國家官員訪港　本港重視國際合作 (10:26)

李家超表示，明天將率領政府代表團到重慶訪問3天，其間將出席「渝港高層會晤暨渝港合作會議第一次會議」，成立「渝港合作會議機制」，將是現屆政府首個與內地省市成立的新合作機制，亦是繼北京及上海，本港與內地直轄市成立的第3個合作機制。

他稱，本港一直重視與重慶交流合作，於2012年成立特區駐重慶聯絡處，本港亦是重慶的第一大境外投資來源地。他指，本港與重慶能優勢互補、互利共贏、深化合作，讓兩地在發展方面踏上更高台階，促進香港更積極融入國家發展大局。特區政府代表團成員包括政務司長陳國基、商務及經濟發展局長丘應樺、創新科技及工業局長孫東和政制及內地事務局副局長胡健民等。