英大臣訪港　李家超：歡迎任何國家官員訪港　本港重視國際合作 (10:26)

英國商業及貿易部國務大臣莊敦文（Dominic Johnson）昨日（8日）訪港，是自2018年以來首次有英國國務大臣來港。特首李家超今早（9日）於行會前，被問及是否意味在《港區國安法》下本港與英國的商貿往來可以繼續，以及兩地關係是否回暖，李家超回應指歡迎任何國家官員訪港，尤其涉及推動經濟發展及商業往來。他指，本港一向是開放社會和重視區域及國際合作，亦是本港作為國際城市的成功元素。他又稱只是有些國家因政治理由，「自己做一啲舉措滿足自己嘅政治利益」，希望大家為發展實事求是，合作推動良好政策，為各方整體經濟、人民及交往而「向正途發展」。
李家超表示，明天將率領政府代表團到重慶訪問3天，其間將出席「渝港高層會晤暨渝港合作會議第一次會議」，成立「渝港合作會議機制」，將是現屆政府首個與內地省市成立的新合作機制，亦是繼北京及上海，本港與內地直轄市成立的第3個合作機制。
他稱，本港一直重視與重慶交流合作，於2012年成立特區駐重慶聯絡處，本港亦是重慶的第一大境外投資來源地。他指，本港與重慶能優勢互補、互利共贏、深化合作，讓兩地在發展方面踏上更高台階，促進香港更積極融入國家發展大局。特區政府代表團成員包括政務司長陳國基、商務及經濟發展局長丘應樺、創新科技及工業局長孫東和政制及內地事務局副局長胡健民等。