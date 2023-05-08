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聽障男襲警案重審　警司供稱被告欲扯走胡椒噴霧　倒地後頭部被踢 (18:17)

有聽障的22歲男生被指在2019年9月一次遊行中，搶去高級警司的胡椒噴霧及致他受傷，被裁定襲警罪成判入更生中心。他前年在高等法院上訴得直，案件今（8日）發還在東區裁判法院重審。該警司供稱，當時街頭人群起哄叫囂，他舉起胡椒噴霧時被告突用雙手扯走，拉扯期間他倒地，感覺有人踢其頭部一下。

控罪指，被告羅鎮傑於2019年9月15日港鐵銅鑼灣站C出口外，襲擊前高級警司區永樑。

現為總警司的區作供指，案發當日下午5時許奉命到銅鑼灣百德新街驅散人群，其間多人叫囂和用雷射筆照射警方。他其後改往軒尼詩道近堅拿道天橋執行職務，並有人跟隨他們移動，區曾作出警告。至晚上約7時，一名男子衝過警方防線後遭截停，現場人士即起哄。

區遂以胡椒噴霧指向人群，被告突欲以雙手扯走噴霧，區撥開其手指不果，二人繼而互相拉扯，並一同失平衡倒地。區稱他膝蓋先落地，繼而側身倒地，同袍見狀上前，其間他感覺頭部遭人踢了一下。事後驗傷發現右後腦、鎖骨、雙膝等均流血有傷。

另外，辯方今早申請永久終止聆訊，指控方延誤6個月才重新提出檢控，又稱根據案例重審案件需盡快處理，控方有濫用程序之嫌，令被告無法達致公平審訊。裁判官鄧少雄考慮後拒絕申請。審訊明續。

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