四名職工盟義工否認擺街站違限聚令　警質疑街站表達訴求多於抗疫 (16:10)

今日受審被告為曾浩源、翁家文、黃俊宇及林小薇，他們各被控於2020年5月6日，在金鐘海富中心與政府總部之間的行人天橋參與受禁群組聚集。同一宗事件的6人早前已認罪，判罰款4000至4500元。

控辯雙方承認事實指，當日「建築地盤職工總會」在上址設立街站，枱上放有防疫物資和傳單，另有印上「工會戰線，抗爭之路」、「良心市民抗暴政，地盤手足不可缺」及「五大訴求，缺一不可」等橫額、海報及紙牌，亦有人以揚聲器發言。

警員多次作出警告，其間有參與者以揚聲器表示街站是獲豁免。警方發出第5次警告但不果後，向涉案人士發出「參與受禁羣組聚集」的定額罰款通知書。

當日在場督察朱福弘供稱，有參與者曾向警員解釋街站為防疫而設，可獲豁免，但警方當場重申街站屬於「公眾集會」。朱不認為街站為「防疫」而設，除了海報內容涉及表達訴求外，參與者持揚聲器談及防疫的時間佔小部分，其餘時間都是表達訴求。審訊明續。