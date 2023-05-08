四名職工盟義工否認擺街站違限聚令　警質疑街站表達訴求多於抗疫 (16:10)

職工盟建築地盤職工總會2020年在金鐘設街站派發防疫物資及傳單，10名義工涉違反限聚令，各被票控一項參與受禁群組聚集，6人已認罪。餘下4人否認傳票，今（8日）在東區裁判法院受審。辯方指出，當日街站成員有舉起口罩及酒精搓手液，並向警員解釋街站為防疫目的而設，屬防疫規例豁免的範圍，但現場督察供稱街站海報均是表達訴求，與防疫無關。
今日受審被告為曾浩源、翁家文、黃俊宇及林小薇，他們各被控於2020年5月6日，在金鐘海富中心與政府總部之間的行人天橋參與受禁群組聚集。同一宗事件的6人早前已認罪，判罰款4000至4500元。
控辯雙方承認事實指，當日「建築地盤職工總會」在上址設立街站，枱上放有防疫物資和傳單，另有印上「工會戰線，抗爭之路」、「良心市民抗暴政，地盤手足不可缺」及「五大訴求，缺一不可」等橫額、海報及紙牌，亦有人以揚聲器發言。
警員多次作出警告，其間有參與者以揚聲器表示街站是獲豁免。警方發出第5次警告但不果後，向涉案人士發出「參與受禁羣組聚集」的定額罰款通知書。
當日在場督察朱福弘供稱，有參與者曾向警員解釋街站為防疫而設，可獲豁免，但警方當場重申街站屬於「公眾集會」。朱不認為街站為「防疫」而設，除了海報內容涉及表達訴求外，參與者持揚聲器談及防疫的時間佔小部分，其餘時間都是表達訴求。審訊明續。