蔡天鳳碎屍案︳案發單位檢外套附死者前家姑DNA　屋內電鋸、刀等30多件物品待警檢驗 (15:44)

死者前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前夫鄺港智（28歲，無業）被控一項謀殺罪；前家姑李瑞香（63歲，退休人士）則被控一項妨礙司法公正罪。

遊艇公司職員林舜（41歲）和無業女被告潘巧賢（29歲），各被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪。兩人早前獲准保釋，今到庭應訊。

控方首先指，警方經調查後修訂案情，補充初步DNA檢驗結果，確認在涉案的私家車內，發現屬於死者的血跡，而在涉案村屋內的人體下肢亦屬於死者，另在屋內找到一件驗出李瑞香DNA的外套；死者的母親、現任家姑、家翁亦加入成為控方證人。

控方續透露，警方已拘捕所有涉案人士，另還需檢驗屋內30多件物品的DNA，故申請押後再訊。辯方為被控妨礙司法公正罪的李瑞香申保釋，被控謀殺的3人則沒有保釋申請，署理主任裁判官黃雅茵聽罷雙方陳辭，拒批保釋；另被控協助罪犯罪的林舜和潘巧賢則繼續保釋，新增不得直接或間接接觸控方證人的保釋條件。