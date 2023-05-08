初選案｜鍾錦麟質疑民主派受選舉方式所限難取過半議席　指戴耀廷對選情太樂觀 (15:27)

代表何桂藍的辯方大律師Trevor Beel盤問下，鍾錦麟同意戴耀廷的想法是要求政府回應五大訴求，否則民主派議員反對議案。辯方續指，即是議員並非不予差別地否決議案？鍾認為，辯方所指為了五大訴求而否決議案的說法較為貼近現實，但鍾稱不能夠講述在「平衡時空」之下，若然訴求獲得回應，初選勝選者的取態有何不同。

鍾錦麟坦言，他當時估計民主派在2020年立法會選舉是較困難取得35席以上，根據2019年區議會選舉，反對民主派的票數是「創新高」。法官李運騰聞言稱不明白鍾的意思。鍾解釋，表面上民主派在2019年區議會選舉取得「壓倒性」勝利，純粹因為單議席單票制所致，民主派的得票率變動不大。惟鍾指立法會選舉採用比例代表制，以及包括功能組別，故質疑可否單憑區選來推斷立選獲勝。

鍾又憶述，戴耀廷於新東會議曾介紹何桂藍是「立場姐姐」，何桂藍當時「語帶無奈」，指是別人稱她為「立場姐姐」。此時何桂藍在庭上苦笑。