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KOL「鬼王」涉脅迫兩學員付款教「溝女」　被指偷拍事主上課再威脅發布 (15:13)

自稱「鬼王」於YouTube開設頻道教授「溝女」秘訣的男子，涉嫌以誤導營業方法向兩名男學員索取逾54萬元費用。他否認兩項「作出屬誤導性遺漏的營業行為」罪，今（8日）在東區裁判法院受審。鄭姓事主供稱，他發現被告將他上堂的影片上載至YouTube，當要求刪除影片時，被告脅迫他支付10萬元作改變形象的「換裝費」，並稱一旦影片持續公開，事主圖片會被人發布至討論區，繼而被起底。最後事主支付該筆款項。

被告周柏賢（33歲，報稱導師）親自上庭抗辯。

男學員鄭衍承供稱，他於2021年開始接觸名為「鬼王溝女哲學」YouTube頻道，並曾經支付150美元以在一個月內觀看被告的收費教學影片。2022年1月，鄭遇上感情問題後，報名參加被告開設的「真人特訓」課程，課程簡介稱「全方位能力值提升，包括秘技觀女術」。

鄭續指，課程為期一年收費9800美元，當時約7.7萬港元，及後被告願減半收費，鄭最終支付了3.8萬元學費。兩人第一次會面時，被告將過程錄影下來，又帶鄭到商場觀看服飾及名表。翌月，鄭發現被告將他上堂的影片上載至YouTube，但當要求下架影片時，被告斥責他不尊師重道，要將他「逐出師門」，並脅迫鄭支付10萬元「換裝費」，否則不刪除影片且中止課程。惟事主支付款項後，被告沒有相應地提供該換裝服務。

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