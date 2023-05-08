涉盜電子器材　「睇水」女子認罪續還押　疑接贓男不認罪 (13:16)

黃穎筠（案發時40歲、女）被控於2021年3月29日，侵入粉嶺帝庭軒商場店舖「電器之家」，偷竊8部平板電腦、62部手提電話 、1部手提電腦及3000港元現金，總值港幣29.2萬港元。男被告黃國枝則否認一項處理贓物罪，指他於元朗「唯一電訊」知道或相信49部智能產品屬贓物而仍然收售它；他另否認屬交替的洗黑錢罪。

案情指，案發當日「電器之家」的職員發現按鈕箱蓋被撬，櫃檯曾遭搜掠，上述物品不見蹤影。閉路電視片段拍攝到黃穎筠與一名男子同日凌晨約4時離開天水圍天恩邨住所，一小時後，該男子再與另一人數次進入涉案商場並在店鋪搜掠。事後黃帶同手推車返回天恩邨地下，與另外兩名同犯循不同入口進入。

黃及後被捕，她在警誡下稱受邀加入行劫，只是在店外等候同犯行事完畢。黃在錄影會面中進一步透露，其中一名同犯駕車接送她到現場，她亦應要求嘗試出售贓物，其間向潛在買家表示不要宣揚此事。控方指稱，最終警方在「唯一電訊」尋回其中49件贓物，而黃國枝是店舖的東主，因而涉案。審訊明續。