區議會改制︳麥美娟：以政見考慮委任區議員造成不公　強調能力及熱誠為重點 (12:48)

麥美娟於無綫電視《講清講楚》中表示，近日到各街站視察，認為市民普遍支持方案。她指，區議會具諮詢及服務功能，定位沒有改變，區議員必需配合政府做地區諮詢工作，讓政府把握民情民意，但強調不代表只可收集支持政府的意見，區議員亦不須「揀企邊面」，只須如實反映市民支持或反對意見，營造理性討論環境。

以往區議會主席擁有決定性一票，新制下由18區民政專員擔任當區區議會主席，麥美娟說，區議會主席繼續享投票權，日常會議期間主席應該不會用到投票權，但當出現兩邊票數均等時，主席擁有決定性一票。被問到民政專員是否一定支持政府，即使違反居民意願亦會投支持票，麥美娟說，主席行使決定性一票，是視乎會議討論，舉例以立法會委員會主席經驗，主席的關鍵一票會投在反對一方，「大家都會知道，應該係咩情況，點樣去用決定性一票。」

參選區議會直選須取得「三會」提名，政制及內地事務局長曾國衞於同一節目中說，做法可確保參選人有能力、有心做好工作，而非只靠政治口號就取得議席的素人。他又說，很多有心服務社會的人未必會想參加選舉過程，新制下可以確保以多元方式，讓有心有力的人士加入區議會。對於政府考慮調高選舉津貼，曾國衞稱，相信有關調整可令選舉更公平，令大黨派不會因有更多選舉開支就有優勢。