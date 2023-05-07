區議會改制｜林定國：特區政府沒憲制責任成立區會　倘成立亦無權監察政府 (12:19)

政府擬改變區議會組成及選舉方式，直選比例大減至不足兩成，並強調行政主導，由民政專員任區會主席，又增設機制懲處被視為表現不符公眾期望的議員，區議會亦不再有審批撥款職能。律政司長林定國今日（7日）在網誌表示，根據《基本法》，特區政府沒有憲制責任成立區議會，而區議會亦不具備任何政治權力，包括監察政府的權力。

林定國表示，《基本法》關於「區域組織」的第97條說明特區「可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衛生等服務。」他說，第97條是賦權性條款，特區可以選擇成立區域組織，但沒有憲制責任必須這樣做，而區域組織的性質是非政權性，即不具備任何政治權力，例如立法、徵收稅項、監察政府等，其目的有兩個，包括就地區管理或其他事務接受特區政府的諮詢，以及提供文康等地區服務。

林定國又說，在第6屆區議會選舉後， 「大量區議員的所作所為，不但嚴重破壞社區和諧和阻礙地區發展，更企圖將區議會政治化變成政權性組織」，形容是「嚴重偏離」《基本法》第97條，故當局要 「撥亂反正」，確保全面準確落實《基本法》第97條的原意和目的。

林定國稱，今年底舉行要舉行區議會選舉，特區政府有迫切性向立法會提交修訂條例草案，希望在暑假休會前完成立法程序。