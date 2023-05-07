區議會改制｜狄志遠憂區議員為政府工作　陳帆：家傭不遵從僱主要求也可解僱 (11:01)

政府日前公布區議會改革方案，除了選制變化，也建議修改區會職能，如要求區議員支持政府政策、承擔政府委託的事宜。立法會議員狄志遠今日（7日）在商台《政好星期天》表示，掌握不到改制後的區議會職能，他說，改制後區議員職能包括在各區支持、協助推廣宣傳政策和法律，以及承擔政府委託的其他事情，若沒有合理解釋而不執行區議會主席要求做的工作，就不恰當。他說，區議員是為市民服務，若不做政府指派的工作就會批評，質疑「是跟政府走、做政府工作、是半公務員還是民意代表。」

狄志遠舉例說，政府計劃在將軍澳填海，但當區有居民反對，若政務專員要求區議員推銷，質疑區議員應如何處理民意和官員指示之間的矛盾，擔心區議會變成政府的「手手腳腳」，反而對政府不利。他認為，若政府聽到民意、修訂方案，會令政策配合得更好，但若只要求區議員推銷政策，民意表達不清楚，會帶來更大民怨。

出席同一節目的港區全國人大代表、前運輸及房屋局長陳帆則以家傭為例回應：「家傭合約也有條文，如果不遵從僱主合法合理的要求，可以解僱。」他說，按以往經驗，一旦觸及骨灰龕、垃圾處理設施等，各區都不支持在區內興建，若區議員的意見涉及民粹、政治考量和對抗，與地區治理、為民服務的目標有偏離。