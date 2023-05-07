倡探討成立住宅維修基金　消委會：全港業主互助互惠 (11:06)

黃鳳嫺今早於商台《政好星期天》表示，以往大廈要進行維修時，常會引起業主及法團與物管公司之間的爭執，相信如果盡早立法制定保養計劃，規定每個業主要支付的比例，即使日後有大型維修亦比較「好做」。她稱，要透過不同持份者之間的溝通，考慮每幢樓宇的大小、樓齡等，制定供款方法的比例，相信立法過程要集結很多資訊及數據，希望可盡早啟動。

另外，報告發現受訪業主每月管理費介乎200至3700元，平均約1100元、每呎2.7元，佔家庭月收7.4%。黃鳳嫺引述物管公司指，管理費加幅由人工、維修費成本增加及疫情有關，稱有業主建議物管公司，可透過減少經理人酬金、節日裝飾等非核心服務，節省成本。

對於報告指出，小業主在業主組織的參與程度低。黃鳳嫺認為要慢慢培養小業主對物管事項的興趣，首要是買樓及收樓時知道自己的權益，亦鼓勵物監局帶同開發「罐頭式」手機流動應用程式，讓業主可以接觸更多大廈資訊，逐漸鼓勵他們多參與法團事務。消委會商營手法研究及消費者投訴審查小組主席鄺祖盛引述報告指，小業主參與度越高、對物管公司越有影響力，管理費加幅越溫和，認為當局應多做宣傳教育工作，促進小業主參與度。